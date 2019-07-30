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Pes dedirtti ... Akılalmaz dolandırıcılıkk yöntemi

'nın Fethiye ilçesinde köpek satma bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınana 3 kişiden biri tutuklandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.7.2019 20:04 Güncelleme Tarihi: 30.7.2019 20:05
Pes dedirtti ... Akılalmaz dolandırıcılıkk yöntemi

İnternetten "Satılık köpek" paylaşımının ardından kendileriyle iletişime geçenlerden, 800 ile 2 bin lira arasında para alarak dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki takipler sonunda Müslüm Y. ile oğlu Çağrı Y. ve Kerem Ü, Tuzla Mahallesi'ndeki evde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Çağrı Y. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer iki kişi serbest bırakıldı.

Şüphelilerin, yaklaşık 100 kişiyi dolandırdığı ileri sürüldü.

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Pes dedirtti ... Akılalmaz dolandırıcılıkk yöntemi
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