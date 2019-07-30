Rüyada örümcek görmek ne demek? Rüyada örümcek görmenin anlamı nedir?

Rüyada örümcek görmek genel anlamda hayırlıdır. Ancak örümceğin nasıl ve ne şekilde görüldüğü de önemlidir. Örneğin; örümcek yakalamak, örümceğin düşmesi, örümcek ağı gibi çeşitlendirilebilir. Buna göre: rüyada örümcek görmek ne anlama gelir? İşte ayrıntılar

RÜYADA ÖRÜMCEK GÖRMEK NE DEMEKTİR?

Rüyada örümcek görmek, mutlu olacağınız bir haber almak demektir. Örümceğin evde dolaştığını görmek kimse parasız kalmak anlamındadır. Ağının içindeki örümcek, yuvadaki huzursuzluktur. Rüyada örümcek Görmek çok çalışıp, ter döktükten sonra kazanacağınız anlamına da gelmektedir.

Rüyada örümcek yakalamak: Rüyada örümcek yakalamak bir kadınla evlenmeye işarettir. Rüyada Örümcek öldürmek yukarıdaki niteliklerden birini taşıyan kimseden kurtulmaya, Rüyada Örümceği ördüğü ağla birlikte görmek zayıflık ve gevşekliğe işarettir.

Rüyada Örümceğin damdan düşmesi şiddetli kışa yorulur, Örümcek rüyası, kocasının yatağında yatmak istemeyen kadına da delâlet eder.

Rüyada bir örümceğe rast geldiğini görmek, âbid (çokça ibadet eden) ve takva sahibi bir kişi ile arkadaşlığa işarettir.

Rüyada Örümcek ağı görmek mutlu ve yıkılması mümkün olmayan emin bir yuvanız olacağı anlamına da gelir. Rüyada örümcek görmek, hilekâr, zayıf ve tembel bir kimse ile tâbir olunur.

Örümcek rüyası, kocasının yatağında yatmak istemeyen kadına da delâlet eder. Rüyada bir örümceğe rast geldiğini görmek, âbid ve takva sahibi bir kişi ile arkadaşlığa işarettir.

Rüyada evi içinde birçok örümcek ağı görmek, fakirlik ve sıkıntıya, örümcek ağlarını süpürüp attığını görmek de fakr ü zaruretten kurtulmağa delâlet eder.