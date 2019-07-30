Son dakika: Ataköy’de terör estirmişti... O minibüs şoförü yakalandı!

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Ataköy'de meydana gelen 'minibüs terörü' ile ilgili İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Trafik güvenliğini tehlikeye sokan araç sürücüsü ile ilgili çalışma başlatan ekipler, basına yansıyan görüntülerde yer alan minibüsün plaka bilgilerine ulaştı. Yürütülen çalışma kapsamında aracın sürücünün 25 yaşındaki Halil Özcan B. olduğunu belirleyen ekipler şüpheli şahsı yakaladı.

Şüpheli şahsa yönelik 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 46/2g "Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerini trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri" maddesine istinaden bin 2 lira ceza kesildi. Ayrıca, 'Verilen 7 günlük sürenin sonuna kadar tescilli araca yönetmelikte öngörülen sayıda tescil plakası takmamak' maddesine istinaden 844 lira, 'Trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymamak' maddesine göre de 108 lira para cezası kesildi.

Şüpheli şahsa ayrıca, 'Trafik güvenliği veya düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte öngörülen diğer kural, yasak, zorunluluk ve yükümlülüklere uymamak' ve 'Araçları, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek' maddesinde 108'er lira ceza kesildi.

Toplam 2 bin 170 lira idari para cezası uygulanan minibüs sürücüsü Halil Özcan B.'nin kullandığı araç trafikten men edilirken şüphelinin ehliyetinin 60 gün süre ile geçici olarak geri alındığı öğrenildi.