Uçan halı çocukları hayallere uçuruyor

BUGÜN NELER OLDU

Üniversite öğrencileri ve gönüllülerden oluşan 'Uçan Halı Sakinleri' Tarlabaşı'nda serdikleri halıların üzerinde çocuklara masallar anlattı, çocuklarla şarkılar söyledi, oyunlar oynadı. Tarlabaşı Dayanışma Topluluğu'yla birlikte gerçekleştirilen etkinliğe bölgede yaşayan göçmenler de katıldı. Uçan Halı Sakinleri yaklaşık 2 yıldır Türkiye'nin ve dünyanın farklı noktalarında şehir hayatı içinde sıkışıp kalmış yetişkin ve çocukların psikolojik ve sosyal gelişimlerini, anlattıkları masal ve hikayelerle desteklemeye çalışıyor. Tarlabaşı'nda çocuklara hikaye anlatan seyyar masalcılardan biri olan Ali Cengiz, "Bu proje üniversite öğrencileriyle dezavantajlı çocukları bir araya getirebilmek için başladı. Gittiğimiz yerlerde halımızı serip insanları davet ediyoruz. Gelen izleyici kitlesine göre seçilen belli bir tema etrafında hikaye anlatıcılığı yapıyoruz. Dünyadaki farklı masalları tiyatral bir şekilde çocuklara anlatıyoruz. Biz insanlarla, çocuklarla bir arada olmayı seviyoruz. Topluluğu bir araya getirmek için de masalları seçiyoruz" dedi.Uçan Halı Sakinleri'nin Türkiye'nin farklı şehirlerinde izleyicilerle buluştuğunu söyleyen Rumeysa Betül Cebeci de "Masallar köklü bir geleneğin bir birikim sonucu oraya çıkmış. Masallar insanlara hayatı, yaşama tutunmayı öğretiyor. Hayatla ilgili dersler veriyor. Biz masal geleneğini çocuklara aktarabilmek için böyle bir projeye başladık. Eğitim sürecinin ardından sahaya çıktık. Sokak sokak şehir şehir gezdik. Suriye'de İtalya'da hikayeler anlattık" dedi. Seyyar masalcılarla unutulmaz bir akşam geçiren çocuklar, etkinlik boyunca bol bol kahkaha attı. Masal anlatan abileriyle oyunlar oynadı. Şarkılar söyledi.