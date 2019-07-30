Son dakika haber: Kocasını başka kadınla arabada basıp… Boşanmalarına da o sebep olmuş!

Zonguldak'tan gelen son dakika haberine göre bir kadın eşini başka bir kadınla yakalayınca olanlar oldu. Şehrin Ereğli ilçesinde A.K adında bir kadın boşanma aşamasında olduğu eşi L.K.yı, iddiaya göre ayrılmalarına neden olan C.Y. isimli kadın ile otomobilde uygunsuz vaziyette yakaladı. Yakalanan koca eşi ve ablası ile tartışmaya başladı. İddiaya göre kocasını yakalayan A.K isimli kadın darp edildi.

POLİSE GİDEREK ŞİKAYETÇİ OLDU...

Edinilen bilgiye göre daha önce L.K isimli adamın hayatına giren C.Y, L.K'nın karısıyla boşanmasına neden oldu. A.K., kocasını boşanma davası devam ederken arabada yakalayınca, adam tarafından darp edildi ve polise giderek şikayetçi oldu.

İşte son dakika haberinin detayları...