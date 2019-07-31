30 milyon çaldı kuru ekmek yedi

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Adana'dabanka ve kurumlar arasında para transferi yapan bir şirkette güvenlik müdürü olarak çalışan Burak Ekinci, 4 milyon 795 bin euro (yaklaşık 30 milyon lira) bulunan iki çuvalla sırra kadem basmıştı. Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla kurulan özel ekip, zanlının kaçtığı lüks otomobilin geçtiği güzergâh üzerindeki 100 güvenlik kamerasını saniye saniye izleyerek olaya kimlerin karıştığını tespit etti. Ardından şok baskınlarda, 9 kişi yakalandı. 3'ü tutuklanan, diğerleri adli kontrolle serbest kalan şüphelilerin ifadeleriyle Burak Ekinci'nin peşine düşen özel ekip, şüpheliye akrabası Jale E. kardeşi Berkay E., kuzeni Tolga Y., eniştesi Hasan Y., ve arkadaşları Ayhan Ö. ile Serdal K.'nin yardım ettiğini belirledi.Polis, Ekinci'nin olaydan hemen sonra yurt dışına kaçmaya çalıştığını ancak fotoğrafları her yere dağıtıldığı için kaçamayacağını anlayınca, kuzeninin eşi Ayhan Ö. tarafından tekrar Adana'ya getirildiğini belirledi. Polisin şok baskınları yüzünden akrabalarının yanında kalamayan Ekinci'nin, gizlenmek için bir kulübede kalmaya başladığı tespit edildi. Kimseyle görüşmeyen Ekinci'nin, 30 milyon liraya yakın parayı çalmasına rağmen, kaldığı kulübede uzun süre kuru ekmek yediği, bu duruma dayanamayınca da Menekşe mahallesindeki bir eve yerleştiği belirlendi. Ancak durumu fark eden Ekinci, kaçıp Hasan Y.'nin Gültepe mahallesindeki evine geçti. Köşeye sıkışan Ekinci, yakalanması halinde avukat masrafları için akrabası Jale E. ve kuzeni Tolga Y. aracılığıyla kardeşi Berkay E.'ye 22 bin euro, evinde kaldığı Hasan Y.'ye 17 bin euro, arkadaşı Serdal K.'ye 34 bin euro gönderdi.Tüm delilleri toplayan özel ekip, eş zamanlı olarak yaptığı baskınlarda, Ekinci ile ona yardım ve yataklık yapan sürülen biri kadın 6 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda da 73 bin euro ile 19 bin 500 TL ele geçirildi. Şüpheliler, para konusunda birbirine suçlarken, Jale E. ise Burak Ekinci için kuryelik yaptığını kabul etmedi. Ekinci'nin ifadesinde iki torba içinde bulunan 4 milyon 795 bin euro'yu, firari Hasan Bozdoğan ve Mehmet Emin Gergersoy ile plan yaparak birlikte çaldığını kabul ettiği, "Ancak paradan hakkıma düşeni değil sadece 150 bin euro'sunu aldım" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Burak Ekinci, Jale E. ve Serdal K. tutuklanırken diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.