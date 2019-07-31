Anadolu Kavağına nasıl gidilir? Anadolu Kavağı gezilecek yerler?

Anadolu Kavağı, neredeyse bütün geçimini balıkçılık ile kazanan Beykoz'un küçük ve güzel bir kasabasıdır. Yeni yeni çok fazla turist çekmeye başlasa da yine de bu kadar güzel bir kasabanın keşfedilmesi geç olmuştur. Özellikle yerli ve yabancı turistler tarafından gidilmeye başlanan Anadolu Kavağı hafta sonları aileleri ile gezintiye çıkmaya çalışan bireylerin de ortak noktası oldu. Peki, Anadolu Kavağına nasıl gidilir? İşte bu sorunun yanıtı…

ANADOLU KAVAĞINA NASIL GİDİLİR?

Anadolu Kavağına otobüs ile ulaşım sağlamak için; 15 KÇ, 15 ŞN, 15 A gibi otobüsleri kullanabilirsiniz…

Sarıyer ve Eminönü'nden vapur ile deniz ulaşımı sağlayabilirsiniz…

Anadolu Kavağında neler yenmeli?

Anadolu Kavağı geçimini neredeyse sadece balıkçılıktan yaptığı için buraya gidip kesinlikle balık yemelisiniz. Bunun dışında sabah saatlerinde gidilmesi durumunda kahvaltı yapabilir. Yine aynı şekilde bir deniz ürünü olan midyeyi tadabilirsiniz…

Anadolu Kavağına gittiğinizde sahil kısmının üst tarafında bulunan ve eşsiz bir manzarası bulunan Yoros Kalesini ziyaret etmeyi de unutmayınız.

Her ne kadar Anadolu Kavağı tam olarak bir turist akınına uğramasa da yine de özellikle yaz aylarında hafta sonları oldukça kalabalık olacağını unutmayın.