Son dakika! Arnavutköy'de baraka alev alev yandı...

Son dakika... Yangın, Arnavutköy Nene Hatun Mahallesi İntizam Sokak'ta bulunan bir barakada çıktı. Boş arazideki barakada bulunan tandır fırınından çıkan yangın, kısa sürede tüm barakayı sardı. İçerisinde tandır ekmeği yapan kızının olduğunu zanneden bir kişi, yangına kendi çabasıyla müdahale etmek istedi. Vatandaşların da kovalarla su taşıyarak yangını söndürme çabaları sonuçsuz kaldı.



Daha sonra içeride kimsenin olmadığı bilgisine ulaşan ve kızının yangın anında evde olduğunu öğrenen baba, rahat bir nefes alırken, çevrede bulunan vatandaşlar baraka etrafındaki tavuk ve kazları yangın alanından çıkarmaya çalıştı. İtfaiye ekipleri gelene kadar arakanın tamamını saran yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

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