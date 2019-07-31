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Asansörde korkunç anlar kameraya yansıdı! Kardeşini ölümden kurtardı...

'de oyun oynadığı ipi boynundan çıkarmayan çocuk asansörde dehşeti yaşadı. Bir kısmı dışarıda kalan ip asansör hareket edince çocuğun boğazına dolandı. Küçük çocuğu boğulmaktan asansöre beraber bindiği ablası kurtardı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.7.2019 11:27 Güncelleme Tarihi: 31.7.2019 11:34
Asansörde korkunç anlar kameraya yansıdı! Kardeşini ölümden kurtardı...

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Kayaşehir Mahallesi'nde bir sitede meydana geldi. Sitenin bahçesinde oynayan 3 çocuk, eve gitmek için asansöre bindi. Çocuklardan biri oyun oynadıkları ve boynunda kalan iple asansöre bindi. İpin bir kısmı dışarıda kalırken, asansörün kapısı kapandı.

İŞTE DEHŞET ANLARI

Asansör hareket edince ip 5-6 yaşlarındaki çocuğun boğazına dolandı. Küçük çocuk kabinin içinde asılı kaldı. Asansöre beraber bindiği iki-üç yaş büyük ablası bir taraftan asılı kalan çocuğu ayaklarından tuttu, bir taraftan da asansörün düğmesine basarak kabini durdurmaya çalıştı.

İp boynuna dolandı, küçük çocuk asansörde dehşeti yaşadı

Kabini durduran kız çocuğu, çocuğun boynundaki ipi çıkarmayı başararak, boğulmaktan kurtardı. Asansörde üç çocuğun yaşadığı dehşet anları ise, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Asansörde korkunç anlar kameraya yansıdı! Kardeşini ölümden kurtardı...
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