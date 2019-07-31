AVM’de 15 metreden düştü

BUGÜN NELER OLDU

Sarıyer'de,? AVM'de 15 metre yükseklikten düşen bir kişi ağır yaralandı. İstinye'deki AVM'ye ailesiyle gelen ve kimliği açıklanmayan bir kişi önceki akşam 21.45 sıralarında restoran katından zemine düştü. Ağır yaralanan vatandaşın yardımına önce güvenlik görevlileri koştu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İntihar girişiminde bulunduğu da öne sürülen yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Pendik'te ise Emrullah Toprak (30) D-100 Karayolu Güzelyalı mevkisinde, bariyerler önünde yaralı halde yatarken bulundu. Toprak, sağlık ekibinin yaptığı müdahaleye rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi. Bariyerlerin arkasındaki istinat duvarı üzerinde Toprak'ın kişisel eşyaları bulundu. Toprak'ın istinat duvarından düşmüş ya da düşürülmüş olabileceği şüphesi üzerine araştırma başlatıldı.