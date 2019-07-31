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'da elektrik akımına kapılan genç feci şekilde can verdi

'da, çalıştığı oto yıkama ve yağlama servisinde, basınçlı su tabancasına kaçak yapan makineden gelen elektrik nedeniyle akıma kapılan işçi (22), ağır yaralandı. Kasırga, hastaneye kaldırılırken, yolda yaşamını yitirdi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.7.2019 21:12 Güncelleme Tarihi: 31.7.2019 21:12
Aydın'da elektrik akımına kapılan genç feci şekilde can verdi
Karacasu ilçesinde bulunan Sanayi Çarşısı'ndaki oto yıkama ve yağlama servisinde çalışan Hakan Kasırga, saat 15.30 sıralarında, otomobili yıkarken bir anda yere savruldu.

Kasırga'nın basınçlı su tabancasına kaçak yapan makineden gelen elektrik akımına kapıldığı belirlendi. Mesai arkadaşları, hemen şalteri indirip, elektrik akımını keserken, haber verilmesiyle olay yerine 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karacasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılmak istenen Hakan Kasırga, yolda yaşamını yitirdi.

Acı haberi alarak, hastaneye gelen Kasırga'nın yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Aydın'da elektrik akımına kapılan genç feci şekilde can verdi
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