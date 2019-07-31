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Böyle hırsızlık görülmedi! Aracı almaya diye geldi çalarak gitti

’da otomobil hırsızı, alıcı kılığına girip, denemek için bindiği otomobili çalarak kaçtı. Bu sırada otomobilin çalınacağını anlayan sahibi, cama tutununca uzun süre yerde sürüklenerek yaralandı.

Giriş Tarihi: 31.7.2019 10:02 Güncelleme Tarihi: 31.7.2019 10:05
Böyle hırsızlık görülmedi! Aracı almaya diye geldi çalarak gitti

Olay, Nilüfer ilçesi -İzmir karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde öğretmenlik yapan Emre Ertürk (29), tatilde Bursa'ya geldi. 6 aylık çocuğunun doğmasıyla birlikte kullandığı otomobil küçük gelen Ertürk, aracını değiştirmeye karar verdi. 16 BV 483 plakalı otomobilini internet üzerinden 55 bin 750 TL'ye satılığa çıkartan Ertürk, müşteri çıkmasının ardından aracı göstermek için buluştu. Buluşmada aracı deneyeceğini söyleyen şüpheli, otomobille birkaç tur attıktan sonra aracı ekspertize göstermek istediğini belirtti. Bu esnada aracı durduran şahıs, Ertürk'ün kullanmasını istedi.

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Böyle hırsızlık görülmedi! Aracı almaya diye geldi çalarak gitti
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