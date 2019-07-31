Ehliyet randevusu nasıl alınır? Ehliyet için gerekli evraklar neler?

Yeni sistemle Nüfus Müdürlükleri artık sürücü belgesi yani ehliyet verme işlemlerine de gerçekleştirmeye başladı. Eskiden yaşanan yoğunluklar bu yeni düzenlemeyle ortadan kalmış oldu. Ehliyet randevusu almak artık eskisi kadar zor ve uzun saatler alan bir işlem değil aksine daha rahat ve kısa süreli bir işlemden sonra alınabilmektedir. https://randevu.nvi.gov.tr adresinden randevu alanların randevu saatinde gerekli belgeleriyle orada olmaları yeterlidir.

İLK MÜRACAATTA EHLİYET İÇİN GEREKLİ BELGELER NELEDİR?

- Sürücü belgesi dosyası

- Nüfus cüzdanı, Pasaport veya Avukatlık Kimliği

- Motorlu taşıt sürücü sertifikası

- Sürücü sağlık raporu

- Sürücü belgesi harcı. ( Sürücü belgesi değerli kağıt bedeli ve sürücü hizmet bedelini vergi dairelerine veya anlaşmalı bankalara yatırıldığına dair makbuz mutlaka yanınızda olmalıdır)

- 2 adet biometrik fotoğraf

- Kan grubu kartı

Ehliyet yenileme veya değiştirme için gerekli belgeler nelerdir?

- Eski sürücü belgesi

- Nüfus cüzdanı, Pasaport veya Avukatlık Kimliği

- Sürücü sağlık raporu

- 15 TL (13 TL değerli kağıt bedeli, 2 TL vakıf payı) bedelinin vergi dairelerine veya bankalara yatırıldığına dair makbuz

- 2 adet biometrik fotoğraf

- Kan grubu kartı

Kaybedilen ehliyeti çıkarttırmak için gerekli olan belgeler nelerdir?

- Nüfus cüzdanı, Pasaport veya Avukatlık Kimliği

- Sürücü sağlık raporu

4) 15 TL (13 TL değerli kağıt bedeli, 2 TL vakıf payı) bedelinin vergi dairelerine veya bankalara yatırıldığına dair makbuz

- 2 adet biometrik fotoğraf

- Kan grubu kartı

Önemli not: Ehliyetini çaldıranların ve kayıp edenlerin en yakın trafik tescil şubesine başvuru yaparak kayıp veya çalıntı beyanı vermesi gerekmektedir. Bu şekilde sisteme zayi kaydı işlenmektedir.