İlim Yayma Vakfı’ndan Türkiye’nin ödülü

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin en büyük akademikÖdülü 'İlimYayma Ödülleri'için geri sayım başladı.MarmaraÜniversitesi SiyasalBilgiler FakültesiÖğretim üyesi veİlim Yayma VakfıAkademik KuruluDanışmanı Doç. Dr.İdris Sarısoy, "İlimYayma Vakfı'nın ilim ve bilim alanındaçalışmalar yapan kişileri desteklemekamaçlı seçilen çalışmalara toplam 500 binlira ödül verilecek. Başvurular için bugünson gün. Aslında bu ödül Türkiye'ninödülü olacak" dedi. Aralık ayında sahiplerinibulacak olan ödüller 3 kategoridenoluşacak.