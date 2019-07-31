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’ndan Türkiye’nin ödülü

BARIŞ SÖZAL
BARIŞ SÖZAL Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.7.2019
İlim Yayma Vakfı’ndan Türkiye’nin ödülü
Türkiye'nin en büyük akademik Ödülü 'İlim Yayma Ödülleri' için geri sayım başladı. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim üyesi ve İlim Yayma Vakfı Akademik Kurulu Danışmanı Doç. Dr. İdris Sarısoy, "İlim Yayma Vakfı'nın ilim ve bilim alanında çalışmalar yapan kişileri desteklemek amaçlı seçilen çalışmalara toplam 500 bin lira ödül verilecek. Başvurular için bugün son gün. Aslında bu ödül Türkiye'nin ödülü olacak" dedi. Aralık ayında sahiplerini bulacak olan ödüller 3 kategoriden oluşacak.
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