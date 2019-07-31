İlim Yayma Vakfı’ndan Türkiye’nin ödülü

Türkiye'nin en büyük akademik
Ödülü 'İlim
Yayma Ödülleri'
için geri sayım başladı.
Marmara
Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesi
Öğretim üyesi ve
İlim Yayma Vakfı
Akademik Kurulu
Danışmanı Doç. Dr.
İdris Sarısoy, "İlim
Yayma Vakfı'nın ilim ve bilim alanında
çalışmalar yapan kişileri desteklemek
amaçlı seçilen çalışmalara toplam 500 bin
lira ödül verilecek. Başvurular için bugün
son gün. Aslında bu ödül Türkiye'nin
ödülü olacak" dedi. Aralık ayında sahiplerini
bulacak olan ödüller 3 kategoriden
oluşacak.