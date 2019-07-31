Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > İstanbul ve birçok il için son dakika hava durumu ve yağmur uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

ve birçok il için ve yağmur uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

tarafından yayımlanan tahmin raporlarına göre başta olmak üzere birçok ilimizde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde yağmur yağışı bekleniyor. Özellikle gece saatlerinden itibaren İstanbul'un yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Peki, bugün nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne ait son dakika hava durumu raporlarını haberimizde bulabilir, illerimize göre saatlik tahminlere ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 1.8.2019 07:11 Güncelleme Tarihi: 1.8.2019 07:12
İstanbul ve birçok il için son dakika hava durumu ve yağmur uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Bugün gün içerisinde ve özellikle akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Vatandaşlar, günlük plan yapmadan önce "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırıyorlar. Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre : Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'nin iç kesimlerinin, gece saatlerinden sonra ve Kocaeli'nin kuzey kesimleri ile Samsun ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

1 AĞUSTOS HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne ait son verileri haberimizde bulabilir ve bölgelerimize göre saatlik tahminlere buradan ulaşabilirsiniz.

İşte illerimize göre hava durumu...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul ve birçok il için son dakika hava durumu ve yağmur uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN