Kahta’da 3 katlı mağara

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Kommagene Krallığı döneminde tapınak olarak kullanıldığı değerlendirilen "üç katlı mağara" bulundu. Adıyaman Müze Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kahta-Diyarbakır kara yolunun 20 kilometresindeki Teğmenli köyünde yaşayanların haber vermesiyle bölgeye giden ekipler, bir dağın yamacında "üç katlı mağara" bulunduğunu tespit etti. AFAD İl Müdürlüğü ekiplerinin lojistik ve teknik desteğiyle mağaraya tırmanan ekip, mağaranın içini görüntüledi. Müze Müdürü Mehmet Alkan, mağaranın 40 metre yüksekliğinde olduğunu belirtip "Kraliyet kültü (tapınma alanı) olabileceğini tahmin ediyoruz" dedi.