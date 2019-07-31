Katilin sabıkası kabarık çıktı

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İstanbulKüçükçekmece'de 21 Temmuz'da yaşanan trafik teröründe hayatını kaybeden ve organları 4 kişiye hayat veren Begüm Kartal'ın (19) ölümüne neden olan sürücü Fatih S.'nin sabıkası kabarık çıktı. 11 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili şüpheli sürücü Fatih S. yakalandı. Sürücü 1.42 promil alkollü çıktı. Hakkında "Cinsel taciz", "Uyuşturucu kullanma" ve "Evden hırsızlık" suçlarından poliste kaydı olan Fatih S. emniyetteki ilk ifadesinde "Çok alkollüydüm, aracımla seyrederken alkolün etkisiyle aracın kontrolünü kaybettim. Önce yol kenarındaki araca çarptım, daha sonra araç kontrolsüz şekilde durağa savruldu" dedi. Fatih S. cezaevine gönderildi.