Kurban Bayramı 2019 ne zaman, ayın kaçına denk geliyor? Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu mu? Bakan Albayrak'tan açıklama

İslâm aleminin Kurban Bayramı için heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Yılın ikinci dini bayramına çok az bir zaman kala, hazırlıklar da ona göre şekil alıyor. Kurban yaklaştıkça konuya yönelik araştırmalar da bir hayli artış yoğunlaştı. Bilindiği üzere, tatil planlarının dışında, gerek küçükbaş gerekse büyükbaş hayvan alımı için de 2019 Kurban Bayramı tarihleri oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda da bayramın ne zaman ve ayın kaçında idrak edileceği milyonlarca vatandaş açısından oldukça önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

2019 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN VE AYIN KAÇINDA BAŞLAYACAK ? 9 GÜN TATİL OLDU MU?

Diyanet, bu yılın takvimini duyururken, 2019 Kurban Bayramı tarihini de resmen açıkladı. Büyük bir merak edilen Kurban Bayramı tatili hakkında ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan önemli açıklamalar geldi. Peki, bu yıl bayram tatili 9 gün olacak mı?

İşte, detaylar;