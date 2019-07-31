Magandalara şartlı tahliye

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İstanbul Pendik'te 7 aylık hamile kadın ve eşinin içinde bulunduğu araca saldırdıkları gerekçesi ile haklarında 20 yıla kadar hapis istenen Seydioğlu Baklavaları'nın sahipleri Hasan Sel ve Hüseyin Sel kardeşler ilk duruşmada delil karartma ve yurtdışına kaçma şüphesi olmadığı gerekçesiyle tahliye edildi. İstanbul Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün görülen davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanıklar Hasan Sel ve Hüseyin Sel ile müştekiler Ayfer Bahçıvan, eşi Yunus Emre Bahçıvan ile tarafların avukatları katıldı. İki kardeş "Kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma", "Mala zarar verme" ve "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 20'şer yıla kadar hapis istemiyle dün hâkim karşısına çıktı.Pişman olduklarını söyleyen iki kardeş, Bize verilen en büyük ceza sosyal medyada yapılan linç oldu" dedi. Arabada saldırıya uğrayan Ayfer Bahçıvan, "Eşim camı araladı, hamile olduğumu söyledi. Öncesinden düşük yaptığım için çok dikkatliydik. Cama vurdular. Ben camın kırılacağını ve kötülük yapacaklarını düşündüm. Ben sanıkların iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Sanıklardan şikâyetçiyim" dedi. Müşteki Yunus Emre Bahçıvan ise yol vermeme sebebinin eşi hamile olduğu için ani duruş hareketi yapmamak olduğunu söyledi. Mahkeme, müştekilerin çektikleri görüntüyü kolluk gücüne teslim edip güvence altına aldıklarını, sanıkların delil karartma ve kaçma şüphesi bulunmadığını gerekçe göstererek tahliyelerine karar verdi. Mahkeme ayrıca iki kardeşin yurtdışına çıkışını yasakladı.