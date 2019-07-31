Metrobüs durağında merdiven zulmü

İstanbul'da toplu ulaşımda en çok kullanılan hat olan metrobüs duraklarına ulaşımda özellikle Anadolu Yakası'nda çocuklu anne ve babalar ile engelli vatandaşlar büyük sıkıntılar ile karşılaşıyor. Duraklara ulaşımda sadece merdiven olması nedeniyle yolculuk etmek isteyen çocuklu aileler ile engelli vatandaşlar birilerinin yardımı ile merdivenleri aşmak zorunda kalıyor.

METROBÜSE BİNMEK İÇİN ÖNCE MERDİVENİ AŞMAK GEREKİYOR

İstanbul'un ilk sürücüsüz metro hattı olan Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metrosunun açılmasıyla birlikte yolcu yoğunluğunun daha da fazlalaştığı Altunizade metrobüs durağında ne bir engelli rampası ne de asansör sistemi mevcut. Bu nedenle metro ile çok kolay bir şekilde Altunizade durağına gelen engelli ya da bebek arabalı aileler metrobüs durağına geçebilmek için adeta merdiven zulmü yaşıyor.

Yeni Şafak'tan Emrah Yeşilduman'ın haberine göre haberine göre yoğun bir durak olan Altunizade durağına sadece üst geçitten ulaşım sağlamak zorunda kalan bebek arabalı aileler ve engelli vatandaşlar ancak birilerinin yardımı sayesinde durağa ulaşabiliyor. Tekerlekli sandalye ile durağa gelen vatandaşlar 2-3 kişinin yardımı ile durağa taşınıyor.

HER AN TEHLİKELİ BİR DURUM YAŞANABİLİR

Özellikle gün içinde bebek arabasıyla yolculuk etmek zorunda kalan anneler merdivenleri 15-20 kiloları aşan bebek arabalarını kucaklayarak geçmeye çalışıyor. O anlarda duyarlı vatandaşlar çoğu kez yardım etse de yine de dik merdivenlerde bebekler pusetlerin içinde iken kaldırarak taşınması da büyük bir tehlikeye davetiye çıkartıyor. Zaten yoğun olan durak ve üst geçitte bir de bebek arabalarını kaldırmak zorunda kalan vatandaşlar herhangi bir düşme riskinde araçta bulunan bebeği de tehlikeye atmış olacak.