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Okuduğu duayı beğenmeyip görme engelli imamı dövdüler

'de bir mahallede yaptığı dua nedeniyle camiye giderken 4 kişinin saldırısına uğrayan yüzde 95 görme engelli 58 yaşındaki imam Ekrem Yıldız, ''Bana 'Ekrem Hoca geçen yapmış olduğun duadan memnun musun' dediler. 'Bir daha söyler misin o sözü' dedikten sonra sandalyeyi yüzüme yapıştırarak beni oraya düşürdüler. Ne olduğunu ben de bilemedim. Besmele çekip oturduğumu hatırlıyorum'' diyerek yaşadıklarını anlattı.

Giriş Tarihi: 31.7.2019 11:20 Güncelleme Tarihi: 31.7.2019 11:21
Okuduğu duayı beğenmeyip görme engelli imamı dövdüler

Yaşadıklarını anlatırken duygulanan 30 yıllık imam Ekrem Yıldız, "Bu olayların evveli var. O köye çok büyük hizmetler yaptım. Yeri geldi ağladım, yeri geldi güldüm orada. Orada çok büyük bir cami yaptık, önderlik yaptım. Çoluğumla çocuğumla omuzladık orayı" dedi.

Başka bir ilçede görev yapmasına rağmen seçimlerden bir süre sonra daha önce 26 yıl görev yaptığı Çukurkeşlik Mahallesi'ndeki yeni muhtarın yemek davetine katıldığını ve Kur'an okuyup dua ettiğini dile getiren Yıldız, ancak geçen Cumartesi günü 'Yaptığın duadan memnun musun' denilerek kendisiyle eski muhtarın taraftarları arasında tartışma çıktığını söyledi.

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Okuduğu duayı beğenmeyip görme engelli imamı dövdüler
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