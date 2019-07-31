Pierre Loti Tepesi’ne nasıl gidilir?

Pierre Loti, İstanbul'da mutlaka gidilmesi gereken yerlerden biridir. İstanbul Eyüp'te bulunan bu tepe de eşsiz Haliç manzarası, tavşan adası ve turistik yerler gibi birçok şey bulabilirsiniz. Peki, Pierre Loti'ye nasıl gidilir? İşte bu sorunun yanıtı…

Pierre Loti'ye nasıl gidilir?

Aracınızla gidecekseniz; Pierre Loti'ye giden arka bir yol bulunmaktadır. Bu şekilde tepeye gidebilir ve aracınızı orada otoparka bırakarak gezebilirsiniz…

Anadolu Yakası'ndan araçsız gelenler ise, Üsküdar – Eyüp vapurlarına binerek rahatlıkla gelebilir. Vapur iskelesinin ordan teleferiğe binerek tepeye çıkabilirsiniz…

Otobüsle gelecekler ise Pierre Loti'ye gitmek için Eyüp Sultan durağında inmeli ve ordan teleferiğe binmeniz gerekmektedir.

Pierre Loti Tepe'sine çıkan teleferiğe akbille binebilirsiniz…

Pierre Loti Tepesi, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde Haliç'e nazır bir tepedir. Tepe adını, 1876 yılında İstanbul'a gelerek buraya yerleşen ve sık sık bu tepedeki bir kıraathaneye gelmesiyle tanınan Fransız roman yazarı ve doğubilimci Julien Viaud'dan almıştır. Fransız Yazar 1. Dünya savaşı ve sonrasında Avrupalılar tarafından işgal edilen Anadolu insanın yanında bulundu ve Türk vatandaşın sempatisini kazandı. Özellikle kendi ülkesi olan işgalci Fransa'yı oldukça ağır dillerde eleştiren yazılar yazmıştır. Tepe ve burada bulunan aynı adlı çay bahçesi İstanbul'a gelen turistlerin de sık sık ziyaret ettiği bir yerdir. Tepeye ulaşım Eyüp-Piyerloti teleferiği üzerinden de mümkündür.