Rüyada hapse girdiğini görmek ne anlama gelir, neye yorumlanır? Rüyada hapis görmek

Rüyada hapsedildiğini görmek birçok anlama gelir. Bir eve hapsedildiğini gören, bekar ise, zengin ve çok çocuk doğuracak bir kadınla evlenir; evli ise, başka bir hayra erişir. Zulme uğramış çaresiz birisinin rüyasında zindan görmesi duasının ve bedduasının kabul edileceği anlamına gelir. Dar bir kapıdan, kapalı bir mahalden veya zindandan kurtulduğunu ve ferahladığını hisseden, gerçekten ferahlar ve bütün işlerde rahata kavuşur. Ölümcül kazadan kurtulur. Bazılarına göre hapis, hayata intibakı öğreten bir yer olduğu için okul anlamını da taşır. Hapse girip orada rahat olduğunu gören, kendi tecrübesiyle elde edemeyeceği ilimleri öğrenir.

RÜYADA KENDİ İSTEĞİ İLE HAPİSHANEYE GİRMEK

Kişi kendi arzusu ile bir hapishaneye girdiğini görüyorsa, günah işlemeyeceği bir hayatı tercih eder. Hapishane görmek genellikle dünya işleri ile yorumlandığından, kişi hapse girmek isterse, dünya işleriyle daha çok ilgilenecek anlamına da gelir. Olumsuz açıdan ise iftiraya maruz kalınacağına veya kem sözlü bir eş sahibi olunacağına, pek çok ikiyüzlü insanla bir arada olunacağına da yorumlanabilir.

RÜYADA HAPİS CEZASI ALMAK

Kişinin hayatındaki tüm sıkıntılarından kısa süre içinde, zahmetsizce kurtulacağına ve genel olarak mutlu haberler aldığı, yüce gönüllü kişilerle tanışacağı şeklinde yorulur. Olumsuz açıdan ise arka arkaya gelen uğursuzluklara tabir edilir. Aksi giden işlere ve şiddetli tartışmalar içine girileceğine de işaret eder.

RÜYADA HAPSE GİRİP KAÇTIĞINI GÖRMEK

Rüyasında hapse düşüp, ardından da kaçtığını gören kimse, önce kendisini ve hayatını sınırlandıran bir durum içine girip, bir müddet sonra da bu sıkıntılı durumdan kurtulur. Genellikle düz anlamı ile yorumlanan rüyada hapse girip kaçan kişi bir başkası ise, o kişinin sizden yardım beklediğine ve zor günler geçirdiğine delalettir. Aynı zamanda rüyayı gören kişinin gizli bir hayranı olduğunu ve yakında o kişiyle tanışacağını da tabir eder.