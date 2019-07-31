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çekilişi saat kaçta yapılacak? Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama!

İdaresi tarafından noter huzurunda çekilen çekilişi için geri sayım başladı. Şans oyunları oynayan binlerce vatandaş için heyecan dorukta. Bu akşam yapılacak olan Şans Topu çekilişi için geri sayım başladı. Her hafta Çarşamba akşamları çekilen Şans Topu çekilişinde geçtiğimiz hafta 5+1 bilen bir kişi 828.884,85 TL tutarında ikramiyenin sahibi olmuştu. Buna göre; yapılacak?

Giriş Tarihi: 31.7.2019 09:36
Şans Topu çekilişi saat kaçta yapılacak? MPİ 31 Temmuz Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama!

Her hafta Çarşamba akşamları çekilen Şans Topu çekilişi için geri sayım başladı. Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen Şans Topu'nda geçtiğimiz hafta 5+1 bilen bir kişi 828.884,85 TL tutarında ikramiyenin sahibi olmuştu. Bu akşamki çekiliş sonuçlarını merak eden vatandaşlar "Şans Topu saat kaçta çekilecek?" şeklinde araştırmalar yapıyorlar. Buna göre: Şans Topu çekilişi saat kaçta yapılacak?

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK? MPİ 31 TEMMUZ 2019 ÇARŞAMBA

Şans Topu çekilişi bu akşam saat 21:15' ten itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden takip edilebilecek.

31 TEMMUZ MPİ ŞANS TOPU SORGULAMA

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandığında aşağıda yer alan panelden çekiliş sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

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Şans Topu çekilişi saat kaçta yapılacak? MPİ 31 Temmuz Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama!
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