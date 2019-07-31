Şans Topu sonuçları açıklandı! 31 Temmuz MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

Şans oyunu tutkunlarının heyecanla beklediği Şans Topu sonuçları açıklandı. Her hafta Çarşamba günü oynanan Şans Topu çekiliş sonuçlarında kazandıran numaralar belli oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, geçen haftaki oyunun çekilişinde 5 bilen 18 kişi 4 bin 456 lira 85'er kuruş, 4 artı 1 bilen 292 kişi 366 lira 50'şer kuruş kazandırmıştı. Peki bu hafta Şans Topu çekiliş sonuçları kazandıran numaralar neler? İşte detaylar…

ŞAN TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Noter huzurunda yapılan 31 Temmuz 946'nci hafta Şans Topu çekilişinin tamamlandı. İşte Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar;

10 – 13 – 14 – 18 – 27 + 3

ŞANS TOPU NEDİR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1),(5),(4+1),(4),(3+1),(3),(2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

(1+1),(2+1),(3),(3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.