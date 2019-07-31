Son dakika haberi: Adana’daki cinayet davasında şok! 350 lira için…

Mobilyacılık yapan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Eray Ç. davasında son dakika gelişmesi yaşandı. Mahkemeye avukatı ile gelen Eray Ç, Mehmet Tanrısever'i öldürme kastının bulunmadığını belirterek onun kendisinden sürekli para istediğini ve tehdit ettiğini ileri sürdü. Olayın olduğu gün kendisinden 350 lira istediğini de belirten sanık Eray Ç. davasında mahkeme heyeti sanığın tutukluluğunun devamına karar verirken ayrıca sanığın cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının da tespit edilmesi için Adana Dr. Ekrem Tok Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevkine karar verdi.

İşte Adana'daki cinayet davası ile ilgili son dakika gelişmeleri..