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haberi: ’daki davasında şok! 350 lira için…

'daki cinayetle ilgili kan donduran detaylar geldi. Bir kişinin otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesiyle ilgili tutuklanan sanığın müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmaya başlanan davaya tutuklu sanık Ç. avukatı ile katıldı. Öldürdüğü kişinin kendisinden sürekli tehditle para aldığını ve olay günü de 350 lira istediğini belirterek kendini savunan sanık Eray Ç. bunların yanı sıra öldürme kastının da bulunmadığını belirtti.

Giriş Tarihi: 31.7.2019 14:53 Güncelleme Tarihi: 31.7.2019 14:56
Son dakika haberi: Adana’daki cinayet davasında şok! 350 lira için…

Mobilyacılık yapan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Ç. davasında gelişmesi yaşandı. Mahkemeye avukatı ile gelen Eray Ç, Mehmet Tanrısever'i öldürme kastının bulunmadığını belirterek onun kendisinden sürekli para istediğini ve tehdit ettiğini ileri sürdü. Olayın olduğu gün kendisinden 350 lira istediğini de belirten sanık Eray Ç. davasında mahkeme heyeti sanığın tutukluluğunun devamına karar verirken ayrıca sanığın cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının da tespit edilmesi için Dr. Ekrem Tok Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevkine karar verdi.

İşte Adana'daki cinayet davası ile ilgili son dakika gelişmeleri..

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Son dakika haberi: Adana’daki cinayet davasında şok! 350 lira için…
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