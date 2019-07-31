Son dakika haberi: Çanakkale’de deprem oldu! Erzurum’dan sonra Çanakkale’de sallandı!

Erzurum'dan sonra Çanakkale'de de deprem oldu. Vatandaşlarca hissedilen deprem yerin 10.56 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Çanakkale'nin Yenice ilçesinde ve Merkez çevresinde görülen deprem vatandaşların kısa süreli panik yaşamasına sebep oldu. İşte son dakika depremi ile ilgili ayrıntılar..

ÇANAKKALE'DE DEPREM OLDU!

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde saat 14.34'de 3.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Kısa süren deprem Yenice ve Çanakkale Merkez çevresinde hissedildi. Deprem medeniyle kısa süreli panik yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, kentte, saat 14.34'de merkez üssü Yenice ilçesi olan 3,8 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.



Vatandaşlarca da hissedilen deprem yerin 10.56 kilometre derinliğinde gerçekleşti. AFAD verilerine göre 12.57'de de Erzurum'un Tekman ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedilmişti.