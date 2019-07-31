Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika haberi: Eşini taciz ettiğini ileri sürdüğü kişiye dehşeti yaşatmıştı!

haberi: Eşini ettiğini ileri sürdüğü kişiye dehşeti yaşatmıştı!

'ın Çine ilçesinde yaşanan olayı duyanları dehşete düşürdü. Eşini ettiğini öne sürdüğü B.K.'yi, bıçaklayarak yaraladıktan sonra zorla otomobile bindirerek kaçırdığı öne sürülen koca, tutuklandı. Beraberindeki eşi ile otomobili kullanan sürücü ise serbest bırakıldı.

Giriş Tarihi: 31.7.2019 18:35 Güncelleme Tarihi: 31.7.2019 18:44
Son dakika haberi: Eşini taciz ettiğini ileri sürdüğü kişiye dehşeti yaşatmıştı!

Çine'de yaşayan K.Ç. ve eşi S.Ç., dün akşam arkadaşları H.G.'nin otomobiliyle gezintiye çıktı. Saat 01.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Orman Mezarlığı önüne gelen otomobilden, K.Ç., eşine 1 yıldır cinsel tacizde bulunduğunu ileri sürdüğü B.K.'nin kaldırımda yürüdüğünü gördü. Arkadaşına durmasını söylerek, otomobilden indi.

YARALI HALDE KAÇIRDI
K.Ç. ve B.K. arasında tartışma çıktı. İddiaya göre tartışma sırasında K.Ç. yanında taşıdığı bıçak ile B.K.'yi çeşitli yerlerinden yaraladı. Ardından da yaralı haldeki B.K.'yi zorla otomobile bindirip, kaçırdı.

KIRMIZI IŞIĞI FIRSAT BİLİP, KAÇTI
Otomobil, Yeni Mahalle Kır Kahvesi Mevkisi'ndeki kırmızı ışıkta durunca B.K., kapıyı açıp, kaçtı.

Polise giderek şikayetçi oldu. B.K., ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne götürülüp, tedavi altına alınırken, K.Ç. ile eşi S.Ç. ve arkadaşları H.G.yakalanarak, gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden S.Ç. ve H.G. serbest bırakılırken, K.Ç. tutuklandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Eşini taciz ettiğini ileri sürdüğü kişiye dehşeti yaşatmıştı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN