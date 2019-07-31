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haber: Hem yüksek sıcaklık hem yağış geliyor! Bugün hava nasıl olacak? 31 Temmuz 2019

Bugün ve bu hafta sonu dışarıda plan yapanlar için 'den uyarısı geldi. Yayımlanan raporlara göre, bugün Giresun, ve çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının ise hafta sonuna kadar hissedilir derecede artması ve yağmur yağışlarının da birçok ilimizde etkili olması bekleniyor. Vatandaşlar plan yapmadan önce "Bugün hava nasıl olacak?" sorusuna cevap arıyor. İşte Meteoroloji'ye ait son raporlara göre saatlik ve günlük hava durumu tahminleri...

Giriş Tarihi: 31.7.2019 08:10 Güncelleme Tarihi: 31.7.2019 08:11
Son dakika haber: Hem yüksek sıcaklık hem yağış geliyor! Bugün hava nasıl olacak? 31 Temmuz 2019

bugün ve haftasonu için raporlarını yayımladı. Meteoloroji'ye ait verilere göre bugün bazı illerimizde sağanak yağış şeklinde yapmur beklenirken, Cuma günü itibariyle yurdun birçok bölgesinde yüksek sıcaklık ve sağanak yağmur yağışı bekleniyor. Peki, bugün ve hafta sonu hava nasıl olacak?

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ 31 TEMMUZ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimleri parçalı bulutlu, ve Rize çevreleri ile ve Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İşte illerimize göre saatlik hava durumu tahmin raporları...

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Son dakika haber: Hem yüksek sıcaklık hem yağış geliyor! Bugün hava nasıl olacak? 31 Temmuz 2019
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