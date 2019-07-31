Son dakika haber: Hem yüksek sıcaklık hem yağış geliyor! Bugün hava nasıl olacak? 31 Temmuz 2019

Meteoroloji bugün ve haftasonu için son dakika hava durumu raporlarını yayımladı. Meteoloroji'ye ait verilere göre bugün bazı illerimizde sağanak yağış şeklinde yapmur beklenirken, Cuma günü itibariyle yurdun birçok bölgesinde yüksek sıcaklık ve sağanak yağmur yağışı bekleniyor. Peki, bugün ve hafta sonu hava nasıl olacak?

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ 31 TEMMUZ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Trabzon ve Rize çevreleri ile Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İşte illerimize göre saatlik hava durumu tahmin raporları...