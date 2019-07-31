Son dakika haberi: Kanlar içerisinde balkondan atladı, ilk sorusu bu oldu...
Sabah saatlerinde Aksaray'dan gelen son dakika haberi tüyler ürpertti. Edinilen bilgiye göre, gece vardiyasından çıkıp evine gelen Bahtiyar B., bilinmeyen bir nedenden dolayı eşi Aysel B. ile tartıştı. İkili arasında yaşanan tartışma neticesinde Bahtiyar B. eline meyve bıçağını alırken eşi Aysel B.'ye adeta dehşeti yaşattı. Boğazından aldığı yaralar aldığı darbeler neticesinde kanlar içinde kalan kadın, balkondan atladı. Panik içerisinde kalan Aysel B., sağlık görevlilerine ise yaralı halde bu soruyu sordu... İşte, son dakika haberine ilişkin detaylar;