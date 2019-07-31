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haberi: Kanlar içerisinde balkondan atladı, ilk sorusu bu oldu...

Sabah saatlerinde Aksaray'dan gelen haberi tüyler ürpertti. Edinilen bilgiye göre, gece vardiyasından çıkıp evine gelen Bahtiyar B., bilinmeyen bir nedenden dolayı eşi Aysel B. ile tartıştı. İkili arasında yaşanan tartışma neticesinde Bahtiyar B. eline meyve bıçağını alırken eşi Aysel B.'ye adeta dehşeti yaşattı. Boğazından aldığı yaralar aldığı darbeler neticesinde kanlar içinde kalan kadın, balkondan atladı. Panik içerisinde kalan Aysel B., sağlık görevlilerine ise yaralı halde bu soruyu sordu... İşte, son dakika haberine ilişkin detaylar;

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.7.2019 14:31 Güncelleme Tarihi: 31.7.2019 14:32
Son dakika haberi: Kanlar içerisinde balkondan atladı, ilk sorusu bu oldu...

haberi... Olay, saat 09.30 sıralarında, Hürriyet Mahallesi 4676 Sokak'taki tek katlı evde meydana geldi.

Gece vardiyasında çalıştığı iş yerinden eve gelen Bahtiyar B., bilinmeyen nedenle eşi Aysel B. ile tartıştı.

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Son dakika haberi: Kanlar içerisinde balkondan atladı, ilk sorusu bu oldu...
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