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davasında haberi! Dudak okuma uzmanı aranıyor!

Üniversite öğrencisi ’in ölümü tüm Türkiye’yi derinden sarsmıştı. Bugün dava süreci ile ilgili gelişmesi yaşandı. Bünyelerinde dudak okuma uzmanı bulunmadığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından mahkemeye bildirilmesi üzerine mahkeme ’na yazı gönderdi. İşte Şule Çet davasındaki son gelişmelere ilişkin detaylar…

Giriş Tarihi: 31.7.2019 09:53 Güncelleme Tarihi: 31.7.2019 09:54
Şule Çet davasında son dakika haberi! Dudak okuma uzmanı aranıyor!

Uzun süredir Türkiye'nin gündeminde sıcaklığını koruyan 'in öldürülmesine ilişkin dava devam ediyor. Mahkeme, dava sürecinde dudak okuma uzmanına başvurulmasına karar vermişti. Bunun üzerine EGM ve 'ye konuya ilişkin bir yazı gönderildi. Ancak dudak okuma uzmanının bulunamaması üzerine mahkeme 'na konuya ilişkin bir yazı gönderdi. İşte Türkiye'nin konuştuğu Şule Çet davasına ilşkin detayları...

Üniversite öğrencisi Şule Çet'in şüpheli ölümüne ilişkin davada mahkeme, olay yeri kamera görüntülerinin dudak okuma konusunda uzman bilirkişilere gönderilerek sanıkların olay sonrası konuşmalarının tespit edilmesine karar verdi.

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Şule Çet davasında son dakika haberi! Dudak okuma uzmanı aranıyor!
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