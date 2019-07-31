Şule Çet davasında son dakika haberi! Dudak okuma uzmanı aranıyor!

Uzun süredir Türkiye'nin gündeminde sıcaklığını koruyan Şule Çet'in öldürülmesine ilişkin dava devam ediyor. Mahkeme, dava sürecinde dudak okuma uzmanına başvurulmasına karar vermişti. Bunun üzerine EGM ve TRT'ye konuya ilişkin bir yazı gönderildi. Ancak dudak okuma uzmanının bulunamaması üzerine mahkeme Milli Eğitim Bakanlığı'na konuya ilişkin bir yazı gönderdi. İşte Türkiye'nin konuştuğu Şule Çet davasına ilşkin son dakika detayları...

Üniversite öğrencisi Şule Çet'in şüpheli ölümüne ilişkin davada mahkeme, olay yeri kamera görüntülerinin dudak okuma konusunda uzman bilirkişilere gönderilerek sanıkların olay sonrası konuşmalarının tespit edilmesine karar verdi.

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