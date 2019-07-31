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Sultangazi'de trafik kazası: 6 yaralı

Sultangazi'de meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.8.2019 07:35

Alınan bilgiye göre, Malkoçoğlu Mahallesi Habipler Yolu Arnavutköy istikametinde seyreden Ramazan Çalış'ın kullandığı 34 TP 6163 plakalı İETT otobüsü, aynı yöne giden Muzaffer Bakar idaresindeki 34 LBK 351 plakalı minibüsle çarpıştı. Minibüs de yol ayrımındaki bariyerlere çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Bakar ile minibüste bulunan Muhammed Ö, Ali Rıza K, Furkan U, Haydar H. ve Abdullah D. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda aksayan ulaşım araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Sultangazi'de trafik kazası: 6 yaralı
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