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müşteri hizmetlerine direkt bağlanma

Çeşitli sebeplerden ötürü müşteri olduğunuz ’un müşteri temsilcisine bağlanmak istiyor fakat müşteri hizmetlerinin sesli komut adımlarında kayıp mı oluyorsunuz? Yapmanız gereken işlemler çok basit. Aşağıdaki adımları takip ederek Türk Telekom müşteri temsilcisine direkt olarak bağlanabilir, talep, dilek ve şikayetlerinizi temsilciye doğrudan iletebilirsiniz. İşte Türk Telekom müşteri temsilcisine direkt nasıl bağlanılır sorusunun cevabı…

Giriş Tarihi: 31.7.2019 11:57
Türk Telekom müşteri hizmetlerine direkt bağlanma

Birçok sebepten ötürü kullanıcısı olduğunuz operatörün müşteri hizmetlerine bağlanmanız gerekebilir. Yaptığınız aramalarda sesli yönlendirmeler ile uğraşmak istemiyor, derdinizi doğrudan müşteri temsilcisi ile paylaşmak ve bu şekilde çözüm üretilmesini istiyorsanız aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Türk Telekom müşteri hizmetlerine doğrudan bağlanmanın kolay yolu
Türk Telekom müşteri hizmetlerinin telefon numarası olan 444 1 444'ü aradıktan sonra doğrudan müşteri temsilcisi ile iletişime geçmek için aşağıdaki adımları takip edin.
• Sesli komut sisteminde dinlediğiniz menüde ilk olarak 1'i tuşlayın.
• Sonra tekrardan 1'i tuşlayın.
• Ardından 3'ü tuşlayın.
• Daha sonra tekrar 1'i tuşlayın.
• Son olarak 4'ü tuşladıktan sonra müşteri temsilcisi ile irtibat kurabilirsiniz.

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Türk Telekom müşteri hizmetlerine direkt bağlanma
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