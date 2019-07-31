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Turkcell müşteri hizmetlerine direkt bağlanma

Bir probleminizin çözüme ulaştırılmasını sağlamak, talep, dilek veya şikayetinizi kuruma iletmek için müşteri olduğunuz Turkcell operatörünün müşteri temsilcisine bağlanmak istiyor fakat müşteri hizmetlerinin sesli komut adımlarında kayıp mı oluyorsunuz? Yapmanız gereken işlemler çok basit. Aşağıdaki adımları takip ederek Turkcell müşteri temsilcisine direkt olarak bağlanabilir, talep, dilek ve şikayetlerinizi temsilciye doğrudan iletebilirsiniz. İşte Turkcell müşteri temsilcisine direkt nasıl bağlanılır sorusunun cevabı…

Giriş Tarihi: 31.7.2019 11:30
Turkcell müşteri hizmetlerine direkt bağlanma

Birçok sebepten ötürü kullanıcısı olduğunuz operatörün müşteri hizmetlerine bağlanmanız gerekebilir. Yaptığınız aramalarda sesli yönlendirmeler ile uğraşmak istemiyor, derdinizi doğrudan müşteri temsilcisi ile paylaşmak ve bu şekilde çözüm üretilmesini istiyorsanız aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Turkcell müşteri temsilcisine doğrudan bağlanmanın kolay yolu,
Turkcell müşteri temsilcisine direkt bağlanma yöntemi için, Turkcell faturalı ve faturasız hat müşterileri ve Turkcell Platinium müşterilerinin farklı alternatifleri bulunuyor. Kullanıcı tipinize göre aşağıda paylaşılan yöntemlerden size uygun olanını seçip müşteri temsilcisine direkt olarak bağlanabilirsiniz.

Faturalı hat kullanıcısı iseniz:
• Telefonunuzun arama ekranından 522'yi arayın.
• Ardından önce 1'i, sonrasında 0'ı tuşlayın.
Faturasız hat kullanıcısı iseniz:
• Telefonunuzun arama ekranından 532'yi arayın.
• Ardından önce 2'yi, sonrasında tekrar 2'yi tuşlayın.
Turkcell Platinium kullanıcısı iseniz:
• Turkcell Platinium müşterisi iseniz 0 532 757 1 532 numarasını arayarak direkt olarak temsilciyle iletişime geçebilirsiniz.

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