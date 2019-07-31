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Ünlü sanatçı hayatını kaybetti! Haldun Ergüvenç kimdir?

, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ünlü seslendirme ve tiyatro sanatçısı olan 'in hayatını kaybettiğini duyurdu. Peki, Haldun Ergüvenç kimdir? İşte Haldun Ergüvenç hakkında merak edilenler…

Giriş Tarihi: 31.7.2019 10:01 Güncelleme Tarihi: 31.7.2019 10:44
Ünlü sanatçı Haldun Ergüvenç hayatını kaybetti! Haldun Ergüvenç kimdir?

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı olan Haldun Ergüvenç, neredeyse bütün ömrünü tiyatroya adamış bir sanatçıydı. İstanbul Şehir Tiyatroları, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ünlü sanatçı Haldun Ergüvenç'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

CENAZE DETAYLARINA YER VERİLDİ

Açıklamada "Oyuncu ve seslendirme sanatçısı olan Haldun Ergüvenç'in cenazesi 1 Ağustos Perşembe saat 14:30'da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenecek törenin ardından Şişli Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Topkapı Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verilecektir." ifadelerine yer verildi.

HALDUN ERGÜVENÇ KİMDİR?

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı olan Haldun Ergüvenç, seslendirme sanatçısı Kemal Ergüvenç'in yeğenidir. Haldun Ergüvenç, Karılar Koğuşu ve Damga Erol Taş'ı, Minyeli Abdullah filminde ise Kadir Savun'u seslendirmişti.

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Ünlü sanatçı Haldun Ergüvenç hayatını kaybetti! Haldun Ergüvenç kimdir?
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