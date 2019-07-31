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’taki iğrenç olayda 23 kişinin ifadesi alındı!

’ta özel bir rehabilitasyon merkezinde kalan zihinsel engelli Beyhan A.’nın cinsel saldırıya maruz kalma şüphesiyle ilgili soruşturmada 23 kişinin ifadesi alındı.

Giriş Tarihi: 31.7.2019 10:36 Güncelleme Tarihi: 31.7.2019 10:43
Uşak’taki iğrenç olayda 23 kişinin ifadesi alındı!

Savcılık, rehabilatasyon merkezinin güvenlik kamerası kayıtlarına el koydu, inceleme devam ediyor. Beyhan A. 'toksik zehirlenme' tanısıyla hastaneye kaldırılmış, burada doktorun cinsel saldırı şüphesi üzerine bu konuda adli soruşturma başlatılmıştı. Hürriyet'in özel bir haberine göre; Bağırsakları düğümlenen Beyhan A. ameliyattan sonra hayatını kaybetmişti. Ayrıca valilik de idari soruşturma başlatmıştı.

İzmir'deki Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nün Beyhan A'nın kesin ölüm sebebi ve cinsel saldırıya maruz kalıp kalmadığıyla ilgili otopsi sonrası araştırmaları ise devam ediyor. İfadesi alınanların şüpheli olup olmayacağı da kesin raporun ardından belli olacak.

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Uşak’taki iğrenç olayda 23 kişinin ifadesi alındı!
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