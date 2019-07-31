Vedat Milor’u denize atıyorlardı

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Dünyaca ünlü gastronomi uzmanı ve TV programcısı Vedat Milor, Burgazada'da bir restoranı, yürüme yolunu kapattığı gerekçesiyle eleştirdiği için saldırıya uğradı. Sosyal medya üzerinden yaşadıklarını anlatan Milor, "Bazı restoranlar fazladan bir masa daha koyup yürümeyi imkansız hale getiriyorlar. Benzer bir sorun vardı ve ben de bir çalışanı ikaz ettim. Ancak çalışan 'Sana ne lan, fazla konuşma' diyerek beni denize doğru itti. Düşmeme ramak kaldı. Geriye doğru denize düşsem boynum kırılabilirdi. Açık biçimde kanuna ve nizama aykırı olan bir uygulamayı ikaz ettiğim için uygulanan bu kaba kuvvet düşündürücü. Bu restoranın sahiplerinden birinin Belediye Başkan Yardımcısı olması iki kere düşündürücü ve üzücü" ifadelerini kullandı. Restoran sahibinin ise CHP Adalar Belediyesi Meclis Üyesi Fatma Bucak olduğu bildirildi.