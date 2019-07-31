Vodafone müşteri hizmetlerine direkt bağlanma

Birçok sebepten ötürü kullanıcısı olduğunuz operatörün müşteri hizmetlerine bağlanmanız gerekebilir. Yaptığınız aramalarda sesli yönlendirmeler ile uğraşmak istemiyor, derdinizi doğrudan müşteri temsilcisi ile paylaşmak ve bu şekilde çözüm üretilmesini istiyorsanız aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Vodafone müşteri temsilcisine doğrudan bağlanmanın kolay yolu

• Vodafone müşteri temsilcisine direkt olarak bağlanmak için ilk olarak telefonunuzun arama ekranından 542'yi ya da 444 0 542'yi tuşlayarak arama yapmanız gerekiyor.

• Ardından sesli komut sisteminde takip etmeniz gereken adımlarda önce 1'i ardından tekrar 1'i tuşlamanız gerekiyor.

• Son adımda 6'yı tuşlayarak müşteri temsilcisi ile iletişime geçebilir, talebinizi doğrudan iletişim kurduğunuz temsilciye iletebilirsiniz.

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