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Yan bakma tartışmasında 16 yaşındaki çocuk bıçakla yaraladı

'da, Mesut D., kendisine yan baktığını öne sürdüğü Mustafa D.'yi (16) bıçakla yaraladı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, Mustafa D. ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.7.2019 16:21 Güncelleme Tarihi: 31.7.2019 16:29
Yan bakma tartışmasında 16 yaşındaki çocuk bıçakla yaraladı

Olay, dün akşam Bahçelievler Mahallesi Melikgazi 2'inci Sokak'ta meydana geldi. Bir iş yerinin önünde oturan Mustafa ve Muhammet D. ile otomobille yoldan geçen Mesut D. arasında 'ters baktın' tartışması çıktı.

Tartışma sırasında Mesut D.. kendisine yan baktıklarını öne sürdüğü iki kişiden Mustafa D.'yi bıçakladı. Vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanan Mustafa D., Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Polis olaydan sonra kaçan Mesut D.'yi arıyor.

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Yan bakma tartışmasında 16 yaşındaki çocuk bıçakla yaraladı
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