Yeniay ne zaman? Yeniay’da neler olacak?

Sıcak havaların iyice bastırması ve Ağustos ayına girmemizle birlikte Yeniay burçlara etkisiyle dikkat çekiyor. Hayatımız üzerindeki etkileriyle bilinen ''Yeniay ne zaman, hangi gün yaşanacak?'' merak edildi. Yeni Ay, Aslan burcunda meydana geleceğinden dolayı gökyüzünde Aslan semboliği iş başında olacak demektir. İşte merak edilen yeniay hakkındaki tüm detaylar!

YENİAY NE ZAMAN?

Aslan burcunda bir yeniay gerçekleşiyor ve bu yeniay sizlere yepyeni duygular yüklüyor. Yeniay, 1 Ağustos 2019 Perşembe günü gerçekleşecek ve Türkiye saati ile 06.12'de izlenebilecek.

YENİ AY'DA NELER OLUR?

Yeni ayda, aşkı simgeleyen Venüs renklerinde yani pembe ya da yeşil bir kağıda hayal ederek dileklerinizi yazı ve dolunayda kağıdı yakın.

Yeni ay döneminde balkonunuzdaki ya da bahçenizdeki bir saksıya maydanoz ekin. Şansınızın bereketinizin artacağına inanarak ve isteyerek güzelce sulayın. Yetişen maydanozları da mutlaka gıda olarak tüketin.

Mutfağınızda sağlık, bereket ve şifa için niyetlendikten sonra sade bir beyaz kumaştan kendi kendinize bir kese dikin. Kesenin içine de bir avuç kişniş tohumu doldurun. Herhangi bir ölçek sınırlaması olmadan avucunuza doldurduğunuz kişnişi güzel dileklerle kesenin içine doldurun. Yemek yaptığınız tezgahın yakınına bir yere asın. Şimdiye dek sahip olduklarınız için de bol bol şükredin.

Ufak bir tencere suya, bir kahve fincanının yarısı kadar yenibahar atın. Tahta kaşıkla karıştırırken de içinizden sürekli "evimi ve kalbimi berekete, bolluğa, neşeye açıyorum" diye tekrarlayın. Gözlerinizi kapatıp evinizin neşeyle, bereketle dolduğunu hayal edin.

Bu ritüel dolunayda yapılmalı! Kırmızı iki mum yakıp uygun bir köşeye yerleştirin. Mumların ortasına kalp şeklinde kırmızı bir obje veya kırmızı iki tane kurdele fiyongu koyun. Dolunay enerjisinin hayatınıza aşk ve sevgi getirmesini dileyip, inancınıza göre dua okuyup, sevgi içinde olmayı dileyin.