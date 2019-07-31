Yılanı vurmak isterken hamile eşini öldürdü

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Konya Seydişehir'de Suriye uyruklu Ali El Arid (28), çalıştığı çiftlikte yılanı öldürmek isterken tüfeğin kazara ateş almasıyla 6 aylık hamile eşi Zeynep El Arid'i (21) vurdu. Yaralanan genç kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Arid, dün sabah saatlerinde bahçede kurdukları kapana yılanın sıkıştığını fark etti. Yılanı vurmak için eve girip, duvarda asılı olan av tüfeğini alan Arid, iddiaya göre yanlışlıkla tetiğe dokundu. Tüfeğin ateş almasıyla çıkan saçmalar 6 aylık hamile eşine isabet etti. 2 çocuk annesi kadın, kanlar içinde yere yığıldı. Ali El Arid tarafından hastaneye götürülen talihsiz kadın kurtarılamadı.