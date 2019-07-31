Zehra teyzeden Afrika’ya bin kurban

BUGÜN NELER OLDU

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 11 yıl önce Afrika'daki insanların dramından etkilenerek kurduğu Safranbolu Yağmur Derneği Başkanı Zehra Söylemez, Afrika'daki aç insanların midelerine bir lokma et girmesi için yardım kampanyası başlattı. 4 günde 150 hayırsever bağışta bulunurken, Zehra Söylemez'in hedefi 15 günde bin bağışçıya ulaşmak. Söylemez, "Açlığın ve susuzluğun en çok yaşandığı bölgelerdeki kardeşlerimize yardım elini uzatmaya çalışıyoruz. Yılda bir kez de olsa onlara et yeme imkanı sunmaya çalışıyorum" dedi.