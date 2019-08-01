2 babanın evlat savaşı

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Armatör işadamı Yusuf Atilla Yener, kendisinden yaşça küçük olan Moldovalı eşi Anastasia Yener'e boşanma davası açtı. İstanbul Aile Mahkemesi'nde 4 yaşındaki çocuğunun velayeti ile 100 bin lira manevi tazminat isteyen Yusuf Atilla Yener, "Davalı anne programlı bir şekilde kendisini farklı biri olarak tanıtıp müvekkilimle birlikte olarak önce çocuk yapmış ve daha sonra 'Maddi olarak ne koparsam kardır' diye hareket etmiştir. Müşterek çocuğu Moldova'ya kaçıran anne, çocuğu koz olarak kullanıp sürekli para isteyerek asıl niyetini belli etmiştir. Davalı anne çok iyi Türkçe konuşmasına rağmen çocukla Türkçe konuşmamakta ve çocuğu asimile etmektedir" dedi.Antalya'da yaşayan İsmail Yüce (38) ise 2.5 yıldır kendisine gösterilmeyen 5 yaşındaki kızı Lorin'e ulaşabilmek için Türkiye ile Ukrayna arasında mekik dokuyor. Çocuğunun Türkiye'ye iade edilmesi talebiyle Kiev'de görülen davanın üçüncü duruşması da ertelenen Yüce, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye seslenerek "Lütfen bu hukuksuzluğa bir son verin" dedi. Ukraynalı makamlara adalet çağrısını yineleyen Yüce, "Yaşadıklarımı anlatmak çok güç. Bin 500 kilometre uzaktan ne zorluklarla geliyorum, hanımefendi 1 kilometre öteden mahkemeye gelmiyor" diye konuştu.