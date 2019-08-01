Ahırda sahte içki operasyonu

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri günlerdir takibe aldığı bir mekana dün gece saatlerinde operasyon düzenledi. Ekipler balyozla kapıyı kırıp içeri girdiklerinde litrelerce sahte içkiyle karşılaştı. İçerde bulunan iki şüpheli kaçmaya çalışırken suçüstü yakalandı.

400 LİTRELİK İÇKİ

Operasyon kapsamında, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1061 Sokak üzerinde bulunan ve bir süre önce çay ocağı ve ahır olarak kullanılan şimdiler de ise depo gibi görünen yere baskın yapıldı. Yapılan baskında 2 kişi suçüstü yakalanırken, içeride ise sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ile çok sayıda boş alkol şişesi, bandrol ve bidonlara doldurulmuş sahte içki ele geçirildi. 400 litrelik bir su tankının içerisinde satışa hazır içkinin olduğu görüldü. Ayrıca operasyon yapılan dükkanın önünde duran panelvan bir minibüsün içinde de sahte içki üretiminde kullanılan malzemelerin olduğu tespit edildi.

AHIRDA İÇKİ ÜRETİYORLAR

Polis ekipleri sahte içki üretimi yapılan yerde olay yeri çalışması yaptı. Gözaltına alınan biri Suriye uyruklu, diğeri U. K. adındaki iki şüpheli sorgulanmak üzere Gaziosmanpaşa Asayiş Büro'ya götürüldü. Şüphelilerin yaptıkları içkileri Fatih'deki gece kulüplerine satmak için hazırladıkları iddia edildi.

KOKU OLMASIN DİYE SABUN KAYNATMIŞLAR

3 katlı binanın alt katındaki ahırı sahte içki imalathanesi gibi kullanan şüphelilerin etrafa koku yayılmasın diye sabun kaynatıp kokuyu engellemeye çalıştıkları tespit edildi.