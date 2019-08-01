Olay, Şubat ayının sonunda emekli H.Ü.'nün Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi olmasıyla başladı. Borcu olan H.Ü., yardım etme bahanesiyle kendisine ulaşan şebekenin düzenlediği 1'i sahte 3 senet yüzünden 150 bin liralık borç batağına sürüklendiğini anlattı. Polis, yaşlı adamın ifadesi doğrultusunda tam 5 ay boyunca Aydoğan Ş. (41) ve Mustafa Yavuz M. liderliğindeki şebekeyi adım adım takip edip delil topladı.

Aile boyu emekli, dul ve yetim avcısı çıktılar