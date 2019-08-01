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boyu emekli, dul ve yetim avcısı çıktılar

Adana'da emekli, dul ve yetim maaşlarını resmi evrakta sahtecilik yöntemiyle aldığı iddiasıyla çökertilen 4’ü kadın 15 kişilik suç şebekesi içinde anne, baba ve iki çocuğunun da olduğu emekli, dul ve yetimleri ağlarına düşürüp kredi çektirdikleri, senet imzalattıkları maaşlarına el koydukları ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 1.8.2019 10:18 Güncelleme Tarihi: 1.8.2019 10:21
Aile boyu emekli, dul ve yetim avcısı çıktılar

Olay, Şubat ayının sonunda emekli H.Ü.'nün Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi olmasıyla başladı. Borcu olan H.Ü., yardım etme bahanesiyle kendisine ulaşan şebekenin düzenlediği 1'i sahte 3 senet yüzünden 150 bin liralık borç batağına sürüklendiğini anlattı. Polis, yaşlı adamın ifadesi doğrultusunda tam 5 ay boyunca Aydoğan Ş. (41) ve Mustafa Yavuz M. liderliğindeki şebekeyi adım adım takip edip delil topladı.

Aile boyu emekli, dul ve yetim avcısı çıktılar

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Aile boyu emekli, dul ve yetim avcısı çıktılar
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