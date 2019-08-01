Akraba 3 çocuğun feci sonu

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Samsun'da serinlemek için gölete giren 15 ile 17 yaşları arasında 3 çocuk boğularak can verdi.Olay, dün akşam saatlerinde Tekkeköy ilçesi Altınkaya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yaşları 15 ile 17 arasında olan amca çocukları Adem Besler, Giray Besler ve Turan Besler, sıcak havadan bunalarak gölete girdi. Yakınları, bir süre sonra eve dönmeyen çocukların kıyafetlerini gölet kenarında buldu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis, AFAD ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışma sonucunda dalgıçlar tarafından 3 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Cesetler otopsi için Adli Tıp'a kaldırıldı.