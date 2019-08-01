Araştırma şirketi sahibi Hakan Bayrakçı’ya saldırı

SONAR Araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı'nın, Salı günü Mecidiyeköy'de saldırıya uğradığı öğrenildi.

Bayrakçı konuyla ilgili şunları söyledi:

Basit bir omuz atmayı büyüttüler. Mecidiyeköy'deki Ortaklar Caddesi'nin paralelindeki sokakta oldu. Park yerine giderken, 3-4 kişi geçerken omuz çarptı bana bir tanesi. Ben de 'pardon' dedim. O da hakaret etti, bende nasihat etmeye çalıştım. 'Hiç mi yaşlıya saygı kalmadı. Hadi onu bırak böyle küfür edilir mi' dedim, o anda saldırdılar. Bir iki tane vurmaya çalıştım ancak bıçaklayıp öldüreceklerini de düşündüm. Saldırıdan bir süre sonra etraftan müdahale ettiler. Saldırganlar yaya olarak kaçtı" diyerek saldırı anını anlatan Hakan Bayrakçı, saldırganları neden şikayet etmediğini de şöyle açıkladı;

"O anda gitmedim ben şikayet etmeye, sonra gideyim dedim ancak yeni olmamış olayı ne diye anlatacağım polise diye düşündüm. Olay büyütülünce, kim saldırdıysa devamı gelir diyerek şikayet etmedim."