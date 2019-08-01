Zirvenin sahibi

BUGÜN NELER OLDU

Salı akşamları atv ekranlarında yayınlanan Kimse Bilmez, 8. bölümü ile Tüm Kişiler kategorisinde en çok izlenen yapım oldu. Kimse Bilmez'in yeni bölümü, Tüm Kişiler'de yüzde 4.06 izlenme oranı ve yüzde 14.28 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Ali, Kurtbey'in gösterdiği cesedin kardeşine ait olmadığını öğrendi. Bu kumpası kuranları bulmak için harekete geçti. Ali, her şeyin arkasındaki ismin Kurtbey olduğunu öğrenebilecek mi? Pilot, Kurtbey'in elinden kaçarak kurtulmayı başardı. Ali'nin Erniko'nun katili olduğunu öğrenen Pilot ne yapacak? Pilot, Ali'yi öldürecek mi? Vedat, Pilot'u Ali'nin elinden almak için Sevda'yı kaçırdı. Ali, Sevda'yı kurtarmak için harekete geçti. Sevda'yı kurtardı ama onu bekleyen tehlikeyi göremedi. Başrollerini Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri ve Burak Serdar Şanal'ın paylaştığı dizide Zeynep Elçin, Zehra Yılmaz, Ferdi Kurtuldu, Kubilay Penbeklioğlu, Özlem Başkaya, Yiğit Koçak, Selda Özbek, Hakan Altıner, Timur Ölkebaş, Burak Haktanır, Onur Dikmen, Mehmet Ali Kaptanlar, Adnan Biricik ve Ahmet Mekin gibi usta isimler de yer alıyor.