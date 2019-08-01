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Ayamama Deresi'nde ceset bulundu

'da, Basın Ekspress yolu üzerinde bulunan Ayamama Deresi'nde bir erkeğe ait ceset bulundu. Üzerinde kimlik çıkan cesedin Ercan Yarlı'ya ait olduğu belirlendi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.8.2019 11:24 Güncelleme Tarihi: 1.8.2019 11:31
Ayamama Deresi'nde ceset bulundu

Olay saat 09.00 sıralarında Bağcılar'da meydana geldi. Basın Ekspres yolu üzerinde bulunan Ayamama Deresi'nde ceset gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İstanbul Basın Ekspres yolu üzerindeki dere yatağında erkek cesedi bulundu

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri derede hareketsiz yatan kişinin öldüğünü belirledi. Dere yatağına inen polis ekipleri ceset üzerinde incelemede bulundu. Üzerinde kimlik çıkan cesedin Ercan Yarlı'ya ait olduğu belirlendi. Ceset otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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Ayamama Deresi'nde ceset bulundu
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