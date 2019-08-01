Ayrılmak isteyen sevgilisini öldürdü

BUGÜN NELER OLDU

Kayseri'de,ayrılmak istediği sevgilisi Özkan O. (36), tarafından tabancayla vurulan Gülay Şimşek (27), hayatını kaybetti. Olay, Kocasinan ilçesi Ahmetpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Bir inşaat firmasında çalışan Gülay Şimşek, işsiz Özkan O.'dan ayrılmak istedi. Özkan O., ayrılma teklifini kabul etmeyerek, Şimşek'in peşini bırakmadı. Özkan O., dün işten çıkışını beklediği Şimşek ile ayrılma konusunda tartışmaya başladı. Şimşek'in ayrılma konusunda ısrar etmesi üzerine Özkan O., belinden çıkardığı tabanca ile genç kadına 3 el ateş etti. Ağır yaralanan genç kadın, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Genç kadın doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, kaçan Özkan O.'yu yakalamak için çalışma başlattı.